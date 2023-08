Noch nicht die erhoffte Verstärkung Den SVE-Neuzugängen fehlt die Initialzündung – kehrt Woltemade doch noch zurück?

Nach dem 2:2 bei Hannover 96 am ersten Spieltag gab es Lobeshymnen von allen Seiten, ob der erneut starken Transfers des Fußball-Zweitligisten SV Elversberg. Paul Stock vom Regionalligisten TSV Steinbach spielte, als hätte er nie etwas anderes gemacht, als in der 2. Bundesliga zu spielen. Wahid Faghir, die 20-jährige Leihgabe vom Bundesligisten VfB Stuttgart hatte in Hannover sechs Torschüsse, drei Großchancen und erzielte einen Treffer.