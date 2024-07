Testspiel Neues Bayern-Talent für Elversberg? SVE testet FCB-Youngster (18) gegen Hoffenheim

In der Startelf steht Fisnik Asllani. Die SVE hat den 21-jährigen Stürmer am Dienstag für ein Jahr von der TSG Hoffenheim ausgeliehen. An diesem Mittwoch darf er direkt gegen seine ehemaligen Teamkollegen ran. Einen ausführlichen Spielbericht finden Sie direkt im Anschluss an das Testspiel in der Saarbrücker Zeitung.