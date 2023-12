2. Fußball-Bundesliga Nach Frust-Spielen: So verbringen SVE-Spieler ihren Urlaub

Das erfolgreichste Jahr in der 116-jährigen Vereinsgeschichte der Sportvereinigung Elversberg endete mit der nervigsten Adventszeit seit Jahren. Im Dezember verlor die SVE alle drei Spiele – 1:5 bei Hertha BSC, 0:1 gegen den 1. FC Nürnberg und am Sonntag 2:3 beim Karlsruher SC. „Wir waren in allen drei Spielen über weite Strecken besser und hätte mindestens sieben Punkte holen müssen. Die 2. Bundesliga ist aber kein Wunschkonzert“, meinte Topstürmer Luca Schnellbacher. Er erzielte das 2:3 in Karlsruhe, schoss aber auch wie schon gegen Nürnberg an die Unterkante der Latte. „Wir hatten in den drei Spielen auch kein Spielglück. Über Weihnachten werden ich alles meiden, was aus Aluminium ist“, sagt er.