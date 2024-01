SV Elversberg verliert in Rostock Willkommen im Abstiegskampf

Und plötzlich sind es nur noch fünf Punkte Abstand bis zum Relegationsplatz und einem möglichen Abstieg in die 3. Fußball-Liga. Nach zuvor vier Spielen ohne Sieg verlor die SV Elversberg am Samstag auch beim Tabellen-17. FC Hansa Rostock mit 1:2 (1:0). Fünf Spiele ohne Sieg gab es in mehr als fünf Jahren mit Trainer Horst Steffen noch nie.