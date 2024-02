Große Verletzungssorgen in der Defensive „Ausfall ist ein herber Verlust“ – Kreuzbandriss von Frederik Jäkel schockt die SVE

Für den Fußball-Zweitligisten SV Elversberg kommt es zurzeit in der Innenverteidigung knüppeldick. Am Mittwoch teilte der Verein mit, dass mit Frederik Jäkel der wohl beste Innenverteidiger der SVE mit einem Kreuzbandriss für den Rest der Saison ausfallen wird. Jäkel hat sich die Verletzung am vergangenen Samstag beim 1:1 bei Fortuna Düsseldorf zugezogen.