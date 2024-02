Vor Spiel gegen den 1. FC Kaiserslautern Saar-Pfalz-Duell vor Rekordkulisse – so viele Fans passen jetzt ins SVE-Stadion

An diesem Sonntag wird es ein Rekord-Spiel in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde geben wird. Das brisiante Saar-Pfalz-Duell der 2. Fußball-Bundesliga zwischen der SV Elversberg und dem 1. FC Kaiserslautern wird in die SVE-Geschichte eingehen. Das stand an diesem Donnerstag in nur zwei Stunden fest. Nach einer Stadionbegehung am Morgen gab es grünes Licht für die neue Stahlrohr-Tribüne auf der Gegengeraden.