„Haben nach wie vor eine sehr gute Mannschaft“ SV Elversberg kämpft gegen Abstieg – ein Magdeburger freut sich besonders auf das Spiel

Semih Sahin läuft nach seinem Muskelfaserriss in der Wade wieder die ersten Runden auf dem Trainingsplatz, und Wahid Faghir trifft im Mannschaftstraining schon wieder das Tor. Nach wochenlangen muskulären Problemen ist der 20-Jährige aber noch weit von einer ordentlichen Fitness für die 2. Fußball-Bundesliga entfernt. Ob die beiden der SV Elversberg in dieser Saison überhaupt noch weiter helfen können, ist fraglich. In sechs Wochen ist die Saison vorbei.