2. Fußball-bundesliga Statt Polizist ist er jetzt Zweitliga-Torschütze

Die gute Laune beim Fußball-Zweitligisten SV Elversberg war in dieser Woche im Training fast schon greifbar – wobei gute Laune eigentlich untertrieben ist. Die Spieler zogen sich verbal auf, hatten viel Spaß, und in den Trainingspausen wurden Torabschlüsse in all möglichen Varianten versucht. Stürmer Luca Schnellbacher stellte sich dabei gerne ins Tor und flog akrobatisch jedem hinterher – auch wenn es sein Trainer Horst Steffen wegen der Verletzungsgefahr gar nicht so gerne sieht, wenn die Spieler zu übertriebene Kunststückchen machen.