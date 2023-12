Sportdirektor der SV Elversberg im Interview Kommt ein neuer Stürmer in der Winterpause, Herr Book?

Im September 2017 wurde der damals 31-jährige Ole Book der erste Scout des heutigen Fußball-Zweitligisten SV Elversberg. Gut ein Jahr später ernannte ihn die SVE zum Sportdirektor, im Oktober 2022 zum Sportvorstand. In seiner Funktion hat Book entscheidenden Anteil daran, dass die SV Elversberg von der Regionalliga bis in die 2. Bundesliga durchmarschiert ist. Trotz Angeboten von namhaften Clubs in Deutschland bleibt der gebürtige Beckumer (Nordrhein-Westfalen) im Saarland. Wie es nun mit der SVE weitergeht, verrät der 37-Jährige im SZ-Interview.