Kapitän geht bei der SVE von Bord Conrad verlässt die SV Elversberg – neues Kapitel mit Familie in neuem Haus

Kevin Conrad (33) wird den Fußball-Zweitligisten SV Elversberg am Saisonende verlassen und seine Karriere beenden. Das teilte die SVE an diesem Montag mit. Damit verlässt der Kapitän das Team. „Kevin Conrad hat großen Anteil an unseren Erfolgen in den vergangenen Jahren, nicht nur als Fußballer, sondern auch durch sein vorbildliches Wirken als Mannschaftskapitän. Wir sind ihm überaus dankbar für seinen Einsatz“, sagte SVE-Sportvorstand Ole Book und ergänzte: „Wir blicken auf eine positive gemeinsame Zeit zurück. Kevin Conrad wird immer ein Teil der SVE-Geschichte bleiben.“