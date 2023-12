SV Elversberg Vertrag läuft 2024 aus – das sagt Kevin Conrad zur möglichen Verlängerung

Nachdem Topstürmer Luca Schnellbacher nach einer Erkrankung wieder voll mit der Mannschaft trainiert, gibt es für das Heimspiel an diesem Sonntag, 13.30 Uhr, gegen den 1. FC Nürnberg nur ein Fragezeichen bei Fußball-Zweitligist SV Elversberg. Wer spielt neben Frederic Jäkel in der Innenverteidigung? Bei der 1:5-Niederlage am vergangenen Sonntag in Berlin spielte Kapitän Kevin Conrad. Er ersetzt den gelb-gesperrten Carlo Sickinger, der davor wochenlang mit starken Leistungen überzeugte.