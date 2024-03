Trotz stark haltendem SVE-Keeper Nicolas Kristof Unterirdische Elversberger kassieren 0:5-Klatsche in Braunschweig

Nach Wochen des Bastelns von verletzungsbedingten Notaufstellungen konnte Horst Steffen wieder mit einer halbwegs „normale“ Aufstellung an den Start gehen. Linksverteidiger Maurice Neubauer (Erkältung) und Innenverteidiger Carlo Sickinger (muskuläre Probleme) standen nach wochenlangen Pausen wieder in der Startformation. In der Offensive reichte es bei für Paul Wanner nicht von Beginn an. Der 18-Jährige verletzte sich am vergangenen Wochenende bei der U20-Nationalmannschaft am Sprunggelenk und saß in Braunschweig zunächst nur auf der Bank.