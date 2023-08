Nach langwieriger Meniskusverletzung zurück „Kann uns alle nur besser machen“ – Kapitän Conrad erhöht den Konkurrenzkampf in der SVE-Defensive

Mit einem Kasten Wasser in der Hand lief Kevin Conrad am vergangenen Freitag nach der 2:3-Niederlage beim 1. FC Kaiserslautern durch den Kabinen-Trakt des Fritz-Walter-Stadions. „Ordnung muss sein. Das gilt für jeden Spieler – egal, ob jung oder alt“, sagte der 33-jährige Kapitän des Fußball-Zweitligisten SV Elversberg. Trainer Horst Steffen verlangt von seinen Spielern, dass sie nach dem Spiel sowohl die Auswechsel-Bank, als auch die Kabine in sauberem Zustand hinterlassen. Die Spieler folgen bedingungslos den Anweisungen ihres Trainers.