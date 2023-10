2. Bundesliga SV Elversberg kämpft sich gegen Holstein Kiel zurück und rettet einen Punkt

Taktik oder Personal, hin oder her – in der Anfangsphase ging vor 12 675 Zuschauern im Holstein-Stadion die Post ab, wie noch nie in dieser Saison. SVE-Spieler Thore Jacbosen leistet sich in der 10. und in der 12. Minute am und im eigenen Strafraum zwei Mütter aller Ballverluste. Zweimal kam Steven Skrzybski frei aus kurzer Distanz zum Abschluss und zweimal hielt Elversbergs Schlussmann Nicolas Kristof weltklasse.