Nach dem 0:0 in Fürth SV Elversberg: Interner Konkurrenzkampf der Spieler als großer Trumpf

Die Formkurve der SV Elversberg geht in der 2. Fußball-Bundesliga steil nach oben. Nach durchwachsenen Leistungen in den ersten drei Spielen zum Saisonbeginn schoss sie den SV Darmstadt 98 am 4. Spieltag mit 4:0 aus dem Stadion an der Kaiserlinde. Am vergangenen Wochenende hatte die SpVgg Greuther Fürth viel Glück, dass die überlegenen Elversberger keine ihrer zahlreichen Torchancen nutzen konnten und es am Ende bei einem 0:0 blieb.