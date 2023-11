2. Bundesliga Im Liveticker – Gelingt der SV Elversberg die Überraschung bei Tabellenführer St. Pauli?

Flutlichtspiel in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde – zu Gast ist Tabellenführer St. Pauli. Die SV Elversberg hat derzeit nur fünf Punkte weniger als die Norddeutschen. Doch vor dem Spiel warnt SVE-Coach Horst Steffen: „Der Saisonstart hat gezeigt, dass wir nicht mehr nur nach vorne rennen können, wie das in den vergangenen Jahren war.“