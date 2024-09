Hoffen auf neues Pokalwunder gegen Bayer Leverkusen SV Elversberg winken durch Pokal-Knaller Rekordeinnahmen – so geht es Le Joncour nach Horrorverletzung

Als Schiedsrichter Martin Petersen aus Stuttgart am 30. Juli 2022 das DFB-Pokalspiel zwischen der SV Elversberg und Bayer 04 Leverkusen abpfiff, stand die komplette Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde in Elversberg Kopf. Die SVE, die erst zwei Monate zuvor aus der Regionalliga Südwest in die 3. Fußball-Liga aufgestiegen war, schlug den damaligen Champions-League-Teilnehmer Bayer Leverkusen in der ersten Runde des DFB-Pokals mit 4:3.