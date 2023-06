Zweiter Neuzugang für Zweitliga-Aufsteiger SV Elversberg holt Top-Stürmer – Dominik Martinovic kommt aus Mannheim

In den vergangenen drei Spielzeiten war der Offensivspieler Stammkraft, spielte in den meisten Partien von Beginn an und war in allen drei Saisons Top-Torjäger beim SV Waldhof. Für Mannheim bestritt Martinovic, der sowohl im Sturm als auch auf der rechten Außenbahn eingesetzt werden kann, insgesamt 105 Drittliga-Spiele (36 Tore/22 Vorlagen). Vereinsübergreifend kommt der 26-Jährige damit auf 141 Drittliga-Spiele, in denen er 42 Tore erzielt und 27 Treffer vorbereitet hat.