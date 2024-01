Start in die Rückrunde der 2. Bundesliga Wilde Minuten an der Kaiserlinde – SV Elversberg holt Punkt gegen Hannover 96

Vor 8150 Zuschauern in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde änderte sich auch nichts an der schwachen Anfangsphase der Elversberger. Inklusive zweier Testspiele geriet die SVE in den vergangenen sechs Spielen jeweils mit 0:1 in Rückstand und verschlief in jeder Partie die Anfangs-Viertelstunde. So auch beim Rückrundenauftakt gegen Hannover 96. Zwar war die mit einer Dreier-Abwehrkette spielende SVE um Spielkontrolle bemüht, doch in der achten Minute rappelte es zum ersten Mal in der Kiste.