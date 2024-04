Selbst bei Mega-Chancen versagten die Nerven Verkrampfte Elversberger holen nur Punkt gegen Magdeburg

Vor 8864 Zuschauern in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde begann SVE-Trainer Horst Steffen mit einer Vierer-Abwehrkette und einer offensiven Ausrichtung. Im Vergleich zum 0:5-Debakel bei Eintracht Braunschweig mussten Lukas Pinckert und Thore Jacobsen auf die Bank und Manuel Feil und Paul Wanner spielten von Beginn an. Wie zu ihren besten Zeit blies die SV Elversberg von der ersten Minuten an zum Angriff, kam aber in der Anfangsphase nicht durch die dichte Abwehr der Magdeburger durch. In der 18. Minute flankte Robin Fellhauer von der rechten Seite und in der beförderte Jannik Rochelt den Ball mit der Brust ins Toraus. Es wirkte etwas kompliziert und nicht genau genug, was die Elversberger in ihrem nächsten Endspiel um den Klassenerhalt anboten. Allerdings standen die Saarländer in der Defensive sicher und ließen nichts zu.