2. Bundesliga Achtungserfolg im ersten Saison-Heimspiel – SV Elversberg holt 2:2 gegen den 1. FC Köln

Da auch die Kölner vor 9502 Zuschauer, 2500 davon Köln-Fans, in der Ursapharm-Arena offensiv spielten, ging von Anpfiff an direkt die Post ab. In der fünften Minute hatte der FC eine Doppel-Großchance. Zuerst traf Tim Lemperle fünf Meter vor dem SVE-Tor den Ball nicht, und nach der anschließenden flachen Flanke schaffte es Damion Downs, den Ball aus drei Metern über das Tor zu schließen. Was Lemperle kann, kann auch SVE-Stürmer Luca Schnellbacher. Der trat in der siebten Minute aus fünf Metern ebenfalls am Ball vorbei. Die Kölner hatten in der Folge deutlich mehr vom Spiel, und den Elversbergern fehlte wie schon in Magdeburg die Entlastung nach vorne.