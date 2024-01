Innenverteidigungs-Chaos bei der SV Elversberg Warum die SVE vor dem Lautern-Spiel ein großes Problem hat

Die Spieler des Fußball-Zweitligisten SV Elversberg haben noch bis zum Trainingsstart der Woche an diesem Mittwoch Zeit, um den Rostock-Schock mit der 1:2-Niederlage in der Nachspielzeit zu verkraften. Die SVE verlor das sechste Spiel nach einer Führung in dieser Saison und zudem das siebte Spiel, in dem sie gefühlt besser als der Gegner war. Die Konsequenz: Nur noch fünf Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz.