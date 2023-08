2. Fußball-Bundesliga Hat die SV Elversberg ein Abwehr-Problem?

Die Sportvereinigung Elversberg hat in den ersten drei Saisonspielen sieben Gegentore kassiert und liegt mit nur einem Punkt auf dem 16. Tabellenplatz. Keine Mannschaft der 2. Bundesliga hat bislang mehr Gegentore kassiert als die SVE. Hat der Aufsteiger ein Abwehr-Problem? „Wir müssen einfach hinten mit allen Spielern besser verteidigen und vorne unsere klaren Torchancen verwandeln. Man kann hier keinem irgendeine Schuld zuweisen“, sagt Kapitän und Innenverteidiger Kevin Conrad: „Wir haben in den ersten drei Spielen als Mannschaft richtig stark gespielt. Es hat etwas Spielglück gefehlt. Und wir müssen lernen, dass in der 2. Liga sofort alles bestraft wird.“