2. Bundesliga Zu viel Klein-Klein kostet Elversberg gegen Greuther Fürth den Sieg (mit Fotostrecke)

Vor 8042 Zuschauern in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde war den Saarländern die September-Euphorie am 1. Oktober deutlich anzumerken. Selbstbewusst und unbeschwert spielte die Steffen-Elf von Beginn an nach vorne. In der 9. Minute spielte Maurice Neubauer auf der linken Seite Paul Stock frei, der den Ball in den Lauf von Jannik Rochelt annahm. Rochelt bediente Schnellbacher in der Mitte und der ließ den Ball direkt zu Manuel Feil klatschen. Feil stand frei vor dem Tor und erzielte das 1:0. Eine Wahnsinns-Kombination von von fünf Elversbergern, die vor 16 Monaten noch in der Regionalliga Südwest kickten.