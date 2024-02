Nach 1:1 in Düsseldorf „Es ist nicht zu fassen“ – SVE gewinnt Punkt, hat aber neue Sorgen

Nur wenige Zentimeter haben am Samstag gefehlt, und das Düsseldorfer Helau hätte dem saarländischen Alleh hopp weichen müssen. In der 90. Minute liefen Hugo Vandermersch und Wahid Faghir einen letzten Konter der SV Elversberg in der Düsseldorfer Arena. Vandermersch passte in den Lauf von Faghir, und der 20-jährige Däne schob den Ball zum 2:1 über die Linie.