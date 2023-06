Fußball-Saarlandpokal SV Elversberg krönt die perfekte Saison

„Saarlandpokalsieger – nie mehr dritte Liga – SVE“, so sangen am Samstag die Fans und die Elversberger Spieler gemeinsam im Saarbrücker Ludwigspark-Stadion. Die SV Elversberg hat bei ihrer zehnten Finalteilnahme in Folge zum vierten Mal in Folge den Fußball-Saarlandpokal gewonnen. Vor 8305 Zuschauern gewann die SVE mit 3:2 nach Verlängerung gegen den 1. FC Saarbrücken.