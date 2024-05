Saarlandpokal der Frauen SV Elversberg gelingt die Titelverteidigung

In Hälfte eins scheiterte Ronja Frank nach feinem Spielzug über rechts, wo Alissa Andres ordentlich Betrieb machte, aus kurzer Distanz an der starken Reaktion von FCS-Torfrau und Ex-Elversbergerin Allison Wagner (36.). Kurz darauf tauchte Andres nach Steilpass von Claudia Pilger links im Strafraum auf, brachte aber nur ein Schüsschen zustande. Auch am Ende vergab Andres gute Konterchancen – was dank Martins Geniestreich aber egal war.