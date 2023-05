SVE schreibt Geschichte 1:1 an der Kaiserlinde – SV Elversberg quasi in die zweite Bundesliga aufgestiegen

Die Mannschaft war nach der Niederlage in Freiburg zwei Tage lang sauer auf die eigene Leistung, aber seit Dienstag, so der Trainer, läuft im Trainingsbetrieb wieder alles normal. Bis auf die Langzeitverletzten sind für das letzten Heimspiel der Saison alle Spieler an Bord. 7000 Karten wurden bereits verkauft. Die Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde wird ausverkauft sein. „Wir waren in den Heimspielen immer sehr gut, auch wenn wir nicht alle Heimspiele gewonnen haben. Ich bin sehr guter Dinge, dass wir am Samstag wieder unsere Power vor unserem Heimpublikum entwickeln können“, sagt Steffen.