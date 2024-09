Beim 0:0 auswärts bei Greuther Fürth am vergangenen Wochenende sicherte sich Fußball-Zweitligist SV Elversberg einen Zähler. Zu einem Sieg reichte es am Ende nicht – trotz eines überlegenen Spiels und einem klaren Plus an Torchancen. Bei SVE-Trainer Horst Steffen überwog dennoch das Positive nach dieser Partie deutlich.