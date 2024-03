SV Elversberg zu Gast in Franken Wieder Engpässe in der Defensive – SVE-Trainer Steffen steht vor erneutem Puzzle-Spiel

Nach zwei Niederlagen in Folge in der 2. Fußball-Bundesliga ist bei der SV Elversberg an diesem Sonntag, 13.30 Uhr, bei der Spielvereinigung Greuther Fürth Wiedergutmachung angesagt. „0:1 beim Hamburger SV kann man verlieren, wobei wir dort schon nicht richtig gut waren. Beim 0:3 gegen den SV Wehen Wiesbaden waren wir nach der Pause einfach schwach und haben viele falsche Entscheidungen getroffen. Ich hoffe, unsere Mannschaft wird eine Reaktion zeigen, wobei das die Fürther sicher auch wollen“, sagt SVE-Trainer Horst Steffen.Greuther