SV Elversberg gegen den 1. FC Köln Das war schlicht nicht zweitligatauglich

Auch am zweiten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat die SV Elversberg das Feld beim 2:2 gegen den 1. FC Köln nicht als Verlierer verlassen. Auch wenn das Resultat damit erneut zufriedenstellend war, ist eines sicher: Eine Leistung wie in der ersten Halbzeit darf sich nicht wiederholen, sonst wird künftig auch eine tolle zweite Halbzeit nicht mehr ausreichen, um in der Liga zu bestehen.