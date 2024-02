Im Hinspiel setzte es eine 0:5-Klatsche SV Elversberg zu Gast in Düsseldorf: „Wir müssen schwierige Entscheidungen treffen“

Entwarnung beim Fußball-Zweitligisten SV Elversberg. Trainer Horst Steffen war am Freitagnachmittag im Abschlusstraining in St. Ingbert dabei. Der 54-Jährige fiel die gesamte Woche wegen einer Erkältung aus, scheint aber aktuell fit genug zu sein, um die Mannschaft am Samstag (13 Uhr) beim Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf zu betreuen. Nach SZ-Informationen reiste er separat im eigenen Auto nach Düsseldorf an. Die medialen Aufgaben im Vorfeld des Spiels übernahm aber SVE-Co-Trainer Raphael Duarte.