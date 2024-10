Derby in der 2. Fußball-Bundesliga In einer Statistik ist die SV Elversberg deutlich besser als der 1. FC Kaiserslautern

Es knistert vor Spannung. Wer holt sich vorübergehend die Vormachtstellung in der 2. Bundesliga? Wer gewinnt das Saar-Pfalz-Derby? An diesem Samstag, 13 Uhr, empfängt die SV Elversberg den 1. FC Kaiserslautern in der ausverkauften Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde. Doch ist es tatsächlich ein Derby? In mehr als 100 Jahren Fußball in beiden Vereinen trafen die SVE und der FCK in der vergangenen Saison zum ersten Mal aufeinander – einmal gewann die SVE (2:1) und einmal der FCK (3:2).