Länderspielpause Nach Niederlage gegen Kiel – für diese SVE-Spieler stehen jetzt Sondereinheiten an

Die SV Elversberg hat am Samstag den ganz großen Schritt in Richtung Klassenverbleib in der 2. Bundesliga verpasst. Gegen den Tabellenzweiten Holstein Kiel verlor die SVE mit 0:2. Nach dem Spiel herrschte bei den Elversberger Spieler aber keineswegs Ernüchterung. „Klar ist es kein schönes Gefühl, wenn man verliert. Uns fehlen seit Wochen viele wichtige Spieler, wir machen das Beste aus der Situation. Wir hatten auch heute unsere Chancen, am Ende hat man aber gesehen, warum die Kieler vorne stehen“, sagt Luca Schnellbacher.