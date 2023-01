3:0-Sieg : SV Elversberg feiert souveränen Sieg im Flutlichtspiel gegen Essen

Foto: Thomas Wieck

Elversberg Der Spitzenreiter der 3. Fußball-Liga hat am Freitagabend einen Sieg gegen Rot-Weiss Essen eingefahren. Dabei zeigte die SVE allerdings wieder eine schwache erste Hälfte.

Drittliga-Tabellenführer SV Elversberg hat am Freitag bei der Flutlichtpremiere gegen Rot-Weiss Essen einen souveränen Sieg gefeiert. Die SVE gewann mit 3:0. Nach einer schwachen ersten Halbzeit steigerte sich die SVE nach der Pause und kombinierte ansatzweise wieder wie vor der Winterpause. Manuel Feil und Nick Woltemade und Isreal Suero wurden die Matchwinner der Saarländer.

SVE-Trainer Horst Steffen ging vor 5334 Zuschauern in der Ursapharm-Arena in Elversberg mit zwei personellen Überraschungen in die Partie. Für Carlo Sickinger spielte der Ex-Essener Luca Dürholtz im zentralen Mittelfeld. Sickinger wurde bei 4:3-Sieg der SVE in der vergangenen Woche gegen den FC Ingolstadt bereits zur Pause ausgewechselt, da er für Steffens Geschmack zu viele Fehlpässe spielte. Für den gelb-rot-gesperrten Luca Pinckert spielte Robin Fellhauer rechter Verteidiger. Fellhauer war nach monatelanger Verletzungspause erst in der vergangenen Woche wieder ins Training eingestiegen und es hieß, man wolle ihn langsam wieder heranführen.

Foto: Heiko Lehmann 46 Bilder SV Elversberg empfängt Rot-Weiss-Essen bei Flutlicht an der Kaiserlinde

Schwache erste Hälfte für die SVE

Nach einer schwachen 0:1-Niederlage beim SV Wehen Wiesbaden und einem schmeichelhaften 4:3-Sieg gegen Ingolstadt hieß es aus dem Trainerteam aber auch, dass sich die SVE weiter steigern müssen. Doch auch das traf am Freitagabend nicht zu. Erneut übertrafen sich die Elversberger im Spielen von Fehlpässen und leisteten sich wieder mangelhafte Ballannahmen. Von dem schnellen und direkten Kombinationsspiel von vor der Winterpause war erneut nichts zu sehen.

Es war vielmehr so, dass der Tabellendreizehnte aus Essen in der ersten Halbzeit hätte in Führung gehen müssen. Björn Rother scheiterte in der 10. Minute mit einem Kopfball aus acht Metern an SVE-Schlussmann Nicolas Kristof. In der 18. Minute schoss Thomas Eisfeld aus 14 Metern nur knapp neben das SVE-Tor. Die einzige Torchance im ersten Abschnitt für die SVE hatte Nick Woltemade. Er scheitete in der 21. Minute am Essener Torhüter Jakob Golz. Im Gegenzug hätten die Gäste bei einer Dreifach-Chance in Führung gehen müssen. Am Ende blockte SVE-Innenverteidiger Marcel Correia im Liegen auf der Torlinie den dritten Schuss. Die vierte klare Essener Torchance vergab Josè Alonso in der 44. Minute. Er schoss aus einem Meter über das SVE-Tor.

Elversberg gewinnt das Spiel mit starker Leistung in der zweiten Halbzeit

Liegen die Elversberger schon vor der Pause 0:3 zurück, können sie sich nicht beschweren. Neu bei der SVE ist scheinbar eine knackige Halbzeitansprache von Horst Steffen. Genau wie in Wiesbaden kam die SVE auch gegen Essen wie ausgewechselt aus der Kabine. Plötzlich stimmte die Körpersprache, der Einsatz und auch die Fehlpässe hielten sich deutlich in Grenzen. Die SVE drückte die Rot-Weißen weit in die eigene Hälfte zurück und ging folgerichtig in der 62. Minute mit 1:0 in Führung. Luca Schnellbacher bediente Manuel Feil und der traf aus zwölf Metern in linke untere Eck zum Führungstreffer. Und plötzlich lief die Tabellenführer-Maschine der Saarländer wieder.

In der 70. Minute schickte Feil Woltemade alleine auf das Gästetor zu und der 20-Jährige lupfte ins lange Eck zum 2:0. Jetzt war es wieder wie vor der Winterpause. Die SVE marschierte und die Fans feierten ihr Team. In der 74. Minute verpasste Correia am zweiten Pfosten die Entscheidung und rutschte am Ball vorbei. Für die Entscheidung und für den zweiten Sieg in Folge sorgte der eingewechselte Israel Suero mit dem 3:0 in der 90. Minute.