Die Party nach der Sensation „2. Liga – wir sind da“ – SV Elversberg feiert Meisterschaft und Aufstieg (mit Fotos)

Nicht enden will der Jubel am Vormittag auf dem Rathausvorplatz in Spiesen (Landkreis Neunkirchen). Dorthin hat Bürgermeister Bernd Huf, der mit der Sonne um die Wette strahlt, zur Aufstiegsfeier der SV Elversberg eingeladen. Dank des 2:1-Sieges gegen Ingolstadt am Samstagnachmittag, 27. Mai, wurde dann am Ende eine rauschende Meisterschaftsfeier daraus – ein Sommermärchen für die Elv.