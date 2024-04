Spiel gegen St. Pauli Saisonhöhepunkt bei der SV Elversberg – doch dieser Spieler ist nicht mit dabei

Ein weiterer Saisonhöhepunkt der Sportvereinigung Elversberg steht an. An diesem Sonntag, 13.30 Uhr, ist die SVE in der 2. Fußball-Bundesliga zu Gast beim FC St. Pauli. Das Millerntor-Stadion ist eine der Kultstätten des deutschen Fußballs. Und SVE-Spieler wie Kapitän Luca Schnellbacher oder Manuel Feil haben schon vor der Saison gesagt, dass die Partie beim FC St. Pauli ihr Saisonhöhepunkt wird. 30 000 Zuschauer fasst das Millerntor-Stadion, und mehr 1000 Elversberger Fans werden am Sonntag dabei sein.