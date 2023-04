Wer ersetzt Nick Woltemade? An diesem Spieler hat die SV Elversberg angeblich großes Interesse

Es hätte am Dienstag in der Schauinsland-Arena in Duisburg die große Show des Nick Woltemade werden können. Der Elversberger erwischte beim Auswärts-Nachholspiel der SVE einen Sahnetag und erzielte seine ersten beiden Kopfballtore in seiner Aktiven-Karriere. Vor 9087 Zuschauern leitet der 21-Jährige in der 13. Minute das 1:0 selber ein. Einen Pass von Kapitän Luca Schnellbacher leitete Woltemade direkt auf Kevin Koffi weiter, der von rechts in den Duisburger Strafraum flankte. Dort nickte Woltemade den Ball gegen drei Abwehrspieler ins lange Eck.