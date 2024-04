Schwächste Saisonleistung Die SV Elversberg erlebt ein Debakel

Es herrschte eine kollektive Schockstarre am Samstag in Braunschweig. Kein Spieler der SV Elversberg wusste so richtig, was vor 22 110 Zuschauern über 90 Minuten lang ablief. Die meisten verkrochen sich nach der 0:5-Abreibung in der 2. Fußball-Bundesliga gegen Abstiegskandidat Eintracht Braunschweig sofort in die Kabine. Es war definitiv das schwächste Saisonspiel der SVE. Vielleicht war es sogar das schwächste unter Trainer Horst Steffen in den vergangenen fünfeinhalb Jahren. „Jetzt können wir beweisen, wie stark unser Zusammenhalt tatsächlich ist. Braunschweig war voll motiviert, und bei uns fehlten vielleicht 15 Prozent. Was das in dieser Liga für eine Auswirkung hat, haben wir gesehen“, sagte Steffen.