Spiel gegen Hertha BSC Stoppt eine Erkältungswelle etwa den Lauf der SVE?

Zweitligist SV Elversberg ist mit seinem eingespielten Tempofußball zurzeit in Fußball-Deutschland in aller Munde. Die Mannschaft von Trainer Horst Steffen liegt auf dem sechsten Tabellenplatz und ist nur zwei Punkte vom Relegationsplatz zur Bundesliga entfernt. Doch ausgerechnet vor dem nächsten historischen Spiel an diesem Sonntag, 13.30 Uhr, im Berliner Olympiastadion bei Hertha BSC, scheint der Elversberger Lauf vor einem möglichen Ende zu stehen. Wie der Verein mitteilte, sind sieben Spieler aus dem Kader erkältet. Deren Einsatz beim ersten SVE-Spiel in Berlin scheint aktuell nicht möglich zu sein.