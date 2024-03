2. Liga „Gegen drei Punkte hätte ich nichts“ – ein Sieg zum Geburtstag des SVE-Trainers soll her

Die Haare sind frisch geschnitten. Und die Laune und die Vorfreude waren bei Horst Steffen schon am Freitag ganz oben. An seinem 55. Geburtstag an diesem Sonntag, 13.30 Uhr, empfängt der Trainer des Fußball-Zweitligisten SV Elversberg mit seiner Mannschaft den SV Wehen Wiesbaden. „Grundsätzlich freue ich mich auf jedes Spiel in der 2. Bundesliga. Diese Spiele sind alle etwas Besonderes. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mal an meinem Geburtstag ein Spiel hatte“, sagt Horst Steffen. Hatte er aber schon.