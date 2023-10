Angreifer-Duo wird immer stärker Diese zwei Ersatzspieler drängen sich bei der SV Elversberg auf

Bei der Frage, wie schnell Joseph Boyamba ist, sagt der 27-Jährige selbst über sich: „Ich glaube, es reicht, um in einer 30er-Zone geblitzt zu werden.“ Am vergangenen Freitag hat man gesehen, warum der Fußball-Zweitligist SV Elversberg Boyamba unbedingt vom Drittligisten 1860 München verpflichten wollte. In der letzten Minute der Nachspielzeit zog der gebürtige Troisdorfer einen Sprint aus der eigenen Hälfte an, holte seinem Braunschweiger Gegenspieler Luc Ihorst zehn Meter ab und erlief einen Traumpass von Thore Jacobsen. Dann knallte Boyamba den Ball zum 3:0-Endstand unter die Latte.