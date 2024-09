2. Fußball-Bundesliga Der Ärger nach diesem Spiel zeigt, was bei der SV Elversberg möglich sein kann

Die Szenerie nach Spielschluss am Sonntagnachmittag im Fürther Stadion am Ronhof sprach eine eindeutige Sprache: Trotz eines Punktgewinns bei der vor dem Spieltag auf Rang drei liegenden SpVgg Greuther Fürth wollte angesichts des Spielverlaufs und der zahlreich vergebenen Chancen kein Spieler der SV Elversberg so richtig zufrieden sein. Dieser Ärger ist Beleg dafür, dass in diesem Kader sehr viel Potenzial steckt und gleichzeitg aber noch Luft nach oben bleibt.