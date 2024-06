Startschuss bei Fritz-Walter-Wetter Trainingsauftakt bei der SV Elversberg – drei weitere Spieler sollen noch kommen

Sascha Purket blickte kurz in den wolkenverhangenen Himmel und zuckte mit den Achseln. „Fritz-Walter-Wetter, auf geht’s“, sagte der Torwarttrainer des Fußball-Zweitligisten SV Elversberg, als er am Samstag um 11.15 Uhr das Mühlwaldstadion in St. Ingbert betreten hatte, und machte sich wie alle anderen an die Arbeit. Die Vorbereitung auf die zweite Zweitliga-Saison der SVE hat begonnen.