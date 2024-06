Trainingsauftakt an diesem Samstag Sieben Wochen vor Saisonstart – das sind die Kader-Baustellen der SVE

Knapp fünf Wochen ist es her, dass die SV Elversberg mit der 0:3-Niederlage gegen den Karlsruher SC die erste Zweitliga-Saison ihrer Geschichte beendete. Mit Platz 11, 43 Punkten und dem vorzeitig gesicherten Klassenverbleib gab es an der Kaiserlinde allen Grund zur Zufriedenheit. Im Schatten der laufenden Europameisterschaft geht es für die SVE an diesem Samstag mit dem Start in die Vorbereitung wieder auf ein Neues los.