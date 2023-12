Kein Beinbruch, aber ein mahnendes Beispiel SV Elversberg steht hervorragend da, muss aber an einem dringend arbeiten

Es war eine bittere Pille, die die SV Elversberg am Sonntag mit der 0:1-Niederlage gegen den 1. FC Nürnberg schlucken musste. Wie schon in der Woche zuvor bei der 1:5-Pleite bei Hertha BSC, mangelte es dem Team von Trainer Horst Steffen auch gegen den FCN an Kaltschnäuzigkeit und Effizienz vor dem Tor.