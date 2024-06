2. Fußball-Bundesliga Bleibt Sahin, wer wird Wanner-Nachfolger? Wo die SV Elversberg nachlegen muss

Hinter Fußball-Zweitligist SV Elversberg liegen drei Spielzeiten, die wie im Bilderbuch verlaufen sind. Zwei Aufstiegen in den Saisons 21/22 und 22/23 folgte in der abgelaufenen Runde der souveräne und eigentlich nie wirklich gefährdete Klassenverbleib in der 2. Liga.