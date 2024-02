2. Bundesliga SV Elversberg besiegt den 1. FC Kaiserslautern

Zu Beginn der zweiten Halbzeit brachte Steffen für den zur Zeit formschwachen Jannik Rochel Manuel Feil für die Offensive.Rochelt fiel in den ersten 45 Minuten in erster Linie durch Fehlpässe auf. Die erste spannende Situation in Durchgang zwei spielte sich vor dem SVE-Tor ab. In der 53. Minute war es wieder Ache, der aus 18 Metern schlenzte, doch dieses Mal schnappte sich SVE-Torhüter Nicolas Kristof den Ball. Zwei Minuten später ging die SVE mit 2:1 in Führung. Nach einem Konter versuchte Fellhauer im FCK-Strafraum Almany Touré auszuspielen und Touré bekam den Ball an die Hand. Aytekin pfiff sofort Elfmeter und Jacobsen verwandelte sicher zum 2:1. Nur eine Minute später parierte FCK-Schlussmann Julian Krahl einen 18-Meter-Schuss von Semih Sahin.