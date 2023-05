SV Elversberg vor Aufstieg Bald das „kleinste Kaff in der 2. Bundesliga“? So berichtet die Zeit über Elversberg

Spiesen-Elversberg ist ein beschaulicher Ort mit 13 000 Einwohnern. Trotzdem spielt sich die SV Elversberg seit einiger Zeit Schritt für Schritt in Richtung 2. Bundesliga. Die Zeit war aus diesem Anlass vor Ort. Die Wochenzeitung berichtet in einem ausführlichen Artikel samt zahlreicher Bilder von den Problemen des bald „kleinsten Kaffs in der 2. Bundesliga“ – so zumindest bezeichnet die Zeit den Ort im Saarland.