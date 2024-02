Vor Partie in Düsseldorf SV Elversberg droht der Ausfall von Trainer Steffen

Fußball-Zweitligist SV Elversberg muss beim Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf an diesem Samstag möglicherweise auf Cheftrainer Horst Steffen verzichten. Der 54-Jährige konnte aufgrund einer Erkältung nicht an den Trainingseinheiten am Mittwoch und Donnerstag teilnehmen. Das teilte der Verein am Donnerstag mit. In Abstimmung mit dem Cheftrainer leiteten die Co-Trainer Raphael Duarte und Rudi Thömmes die Trainingseinheiten der SVE. Ob Steffen zum Spiel in Düsseldorf wieder fit ist, ist noch offen.